20 bougies pour le bois

Pour tout connaitre des possibilités de construction et d'aménagement en bois de votre logement, vous n'avez pas beaucoup d'autre choix que de visiter le salon Bois & Habitat. Cet événement annuel vous permettra de découvrir une filière régionale sous toutes ses coutures, depuis l'exploitation forestière jusqu'au travail artisanal en matière de design, en passant par toutes les applications en construction et rénovation de votre logement.

Une diversité de possibilités

Regroupés sur un stand unique, les principaux acteurs de la Filière bois vous accueilleront dès l'entrée du salon pour vous éclairer sur la gestion durable de la forêt wallonne. Plus loin, vous découvrirez toutes les applications du bois en construction auprès de 180 stands de spécialistes : méthodes de construction, charpentes et cloisons, châssis de fenêtre, portes intérieures, escaliers, planchers. Plus que tout autre matériau, le bois est en effet capable de répondre à l'ensemble des applications dans le bâtiment, qu'elles soient structurelles, de parachèvement ou décoratives. En complément de cette diversité constructive, des artisans et designers vous présenteront leurs plus belles pièces en matière de mobilier et d'objets design pour l'aménagement intérieur ou extérieur de la maison. Notez que cet espace dédié a reçu une scénographie unique et spécifique.

Une information diversifiée

A côté des exposants traditionnels, Bois & Habitat a développé un véritable réseau de spécialistes prêts à vous guider dans la forêt de ce secteur.

Grâce au stand de l'Espace de la formation et des métiers du bois, le salon vous offrira l'occasion de rencontrer des acteurs des diverses professions liées au travail du bois et de vous informer sur les formations qui permettent d'y accéder et de les exercer.

A l'Espace Info-bois, ce sont des experts indépendants qui répondront à toutes vos questions sur le bon usage du bois, la sélection des essences en fonctions des applications et son entretien.

Les samedi et dimanche, diverses conférences destinées au grand public sont organisées avec pour thème transversal "Construction bois et idées reçues : quelles avancées 20 ans après la création de Bois & Habitat ?" Vous pourrez vous y informer sur des sujets aussi divers que les méthodes de construction en bois, l'auto-construction et la construction assistée, la gestion du climat intérieur dans une maison en bois, ou les bardages et châssis de fenêtres en bois. Vous retrouverez le programme complet des conférences sur le site du salon : www.bois-habitat.be .

Le salon propose aussi une exposition d'une vingtaine de projets d'immeubles en bois sélectionnés parmi les nombreux projets qui ont participé au concours "Bois et Architecture", ainsi que les noms des heureux gagnants de ce concours. Un Architects Tour est aussi organisé le vendredi en collaboration avec le Conseil francophone et germanophone de l'Ordre des Architectes. L'objectif est de faire découvrir aux architectes des services et produits innovants en une heure et six étapes.