3 jours de week-end, 3 activités de construction et de rénovation

Moi, Gustave

Les Halles Saint-Géry à Bruxelles accueillent une exposition consacrée à l'architecte Gustave Strauven. Ce Schaerbeekois de naissance, personnage haut en couleurs, est l'auteur d'une soixantaine de bâtiments bruxellois. Au travers de relevés de façades reproduits en grand format, le visiteur pourra se familiariser avec le langage formel de Strauven (répertoire de matériaux, palette de couleurs, associations improbables) et ainsi reconnaître son empreinte sur la ville.

Jusqu'au 28 novembre 2016 Halles Saint-Géry (Bruxelles) www.gustavestrauven.brussels

Portes Ouvertes Écobâtisseurs

Les Portes Ouvertes Écobâtisseurs proposent de découvrir, de manière originale et concrète, des exemples de constructions et de rénovations durables. Des habitants ouvrent exceptionnellement les portes de leur maison et partagent leur expérience. Pendant environ une heure et demie, ils accueillent les visiteurs en petit groupe, répondent à leurs questions, expliquent ce qui a mené à leurs choix en matière d'énergie, d'isolation, de chauffage, de matériaux... Inscription préalable obligatoire.

Les 11, 12 et 13 novembre 2016 Dans toute la Belgique www.ecobatisseurs.be

Luc Schuiten : Le paysage urbain a un passé, un présent et un futur

Depuis 40 ans, cet architecte visionnaire cherche inlassablement des solutions alternatives à la dégradation de l'environnement et à l'architecture objet de design, banalement mondiale. S'affranchissant des lignes rigides ou traditionnelles de la construction, il tente de gérer différemment les matériaux et les techniques, axe sa recherche sur des maisons bioclimatiques, rêve de logements organiques en osmose avec le végétal.