Action poêle à pellets : chauffez-vous plus vert et faites des économies

Ces appareils rencontrent un vif succès aujourd'hui, leur design toujours plus moderne n'y est pas étranger. D'un prix abordable, ils permettent de limiter l'utilisation du chauffage central à la mi-saison et de baisser le thermostat de celui-ci au coeur de l'hiver. Le tout avec un combustible plutôt bon marché, un bilan carbone meilleur que le gaz ou le mazout et un niveau de confort appréciable.

En voilà un programme convaincant! Mais ne vous précipitez pas sur le premier poêle venu pour autant! Pour être sûr de faire de belles économies, il est important de choisir un modèle qui convienne à votre habitation, produise un bon rendement et apporte sa chaleur en toute sécurité. Il est dès lors important que votre poêle soit irréprochable en matière de sécurité incendie.

Attention à la sécurité

Lors des tests que nous avions effectués en 2015, nous avions constaté que peu de poêles répondaient aux critères de rendement et de sécurité imposés. Notre étude était assez pessimiste et guère encourageante pour qui souhaitait placer un poêle à pellets dans son salon.

Parce que nous sommes convaincus de l'utilité des poêles à pellets, non seulement pour des raisons économiques mais aussi pour des raisons environnementales, nous avons mené une action de lobby avec l'ANEC ("Association de Normalisation Européenne pour les Consommateurs") dans le but d'obtenir une législation plus stricte, notamment en matière de sécurité des appareils.

Depuis, les fabricants semblent avoir amélioré leurs appareils sur ces points, puisque notre test intermédiaire s'est révélé beaucoup plus positif.

Des poêles à pellets testés pour vous

Nous avons effectué un test au printemps 2017 sur 3 modèles: l'Invicta Philia 9 kW, le Q-Lima Ronda 80 Glass White et le Stûv P10. Nous sommes ravis de pouvoir annoncer que les résultats étaient cette fois-ci à la hauteur de nos exigences, tant au niveau du rendement, de la qualité (peu d'émissions de polluant) que du confort et de la facilité d'utilisation.

Action promotionnelle de poêles à pellets

Rassurés par cette évolution positive, nous avons décidé d'organiser une action promotionnelle de poêles à pellets . Du 30 août au 15 octobre 2017 vous pourrez bénéficier d'une réduction allant de 250 € à 350 € selon le modèle en achetant votre poêle chez Brico, Brico Plan-it ou auprès d'un revendeur Stûv.

Plus d'info sur l'action poêles à pellets ici.