Batibouw 2017 sous le signe de la reprise avec 80 exposants supplémentaires

"L'année dernière, le taux de satisfaction des exposants était en hausse tout comme le nombre de visiteurs", a rappelé Philippe Lhomme, président de l'organisateur FISA, lors de la conférence de presse de présentation. Un total de 302.677 visiteurs avait alors déambulé dans les allées du Heysel.

Cette année, le salon Batibouw verra sa surface agrandie. Le hall Astrid sera ainsi utilisé pour la première fois dans sa totalité. Un "Immovillage" y sera installé. "Cela nous apportera 80 exposants supplémentaires et 32 conférences et tables-rondes, notamment sur la question des syndics et de la copropriété, y seront organisées", a indiqué pour sa part Bart Van Den Kieboom, nouveau CEO de FISA. Autre nouveauté: la Light Avenue. Située dans le Patio, entre le Palais 8 et 9, elle permettra au visiteur de choisir au mieux son éclairage.

Par ailleurs, des checklists seront mises à la disposition des visiteurs pour faciliter leur visite. Rédigées par des professionnels, il s'agit de guides pratiques aidant à la préparation du lancement d'un projet de construction ou de rénovation.

L'espace dédié au jardin "Garden Room", la grande nouveauté de l'année dernière, est confirmé et occupera le palais 12.

Ce salon s'ouvrira dans un contexte favorable pour le secteur. "Le prix des logements existants a encore augmenté de 2% sur les trois premiers trimestres de 2016", a indiqué Robert de Mûelenaere, administrateur-délégué de la Confédération construction, qui publiera son baromètre 2016 le 31 janvier.