Batibouw: Ouverture des portes

Parmi les nouveautés de cette édition 2018, notons le "walk of floors", consacré aux revêtements de sols et le "walk of flame" consacré aux cheminées et feux ouverts. Par rapport à l'édition 2017, l'espace consacré aux cuisines a été élargi à la demande des exposants, indique l'organisateur FISA.

Par ailleurs, la "light avenue" consacrée à l'éclairage intérieur est reconduite après une première édition "qui a eu beaucoup de succès", selon le CEO de FISA, Bart Van Den Kieboom.

Evénements

Plusieurs événements animeront également le salon. Le mardi 27 février, un "job day" permettra aux candidats aux métiers de la construction et de la rénovation de rencontrer les responsables recrutement de certains exposants. Pendant toute la durée du salon, des offres d'emploi seront affichées dans les palais de Brussels Expo. La Confédération construction proposera ce jeudi son débat "Forum construction". Il sera consacré cette année à la sécurité. Les "Belgian Building Awards" seront décernés dans la soirée à des acteurs du secteur lors d'une cérémonie programmée à 18h45.

Ce salon s'ouvrira dans un contexte de stabilité pour le secteur de la construction, qui se retrouve pendant deux jours dans cette vaste bourse réservée aux entreprises. Le nombre de permis de bâtir octroyés avait connu un boom de fin 2013 à fin 2015, soutenu par la nouvelle réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments (PEB) en Flandre. Ainsi, en 2016, 51.000 permis avaient été octroyés.

L'année 2017 marque un retour à la moyenne de ces 20 dernières années, avec 47.000 permis octroyés selon les prévisions de la Confédération Construction.