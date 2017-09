Batimoi Pro, l'événement networking pour professionnels de la construction

Plus qu'un salon, Batimoi Pro se veut un espace de rencontre et de réseautage entre professionnels de la construction et de la rénovation. Il permettra également aux visiteurs de découvrir de nouveaux produits et services liés au secteur.

Pour la première édition, les organisateurs attendent une cinquantaine d'exposants actifs dans l'outillage, les matériaux de construction, les isolants, les briques, les produits de finition, la toiture, le béton, les équipements de protection individuels, les échafaudages, l'aménagement de véhicules utilitaires, les services et e-services, les fédérations et clusters, etc.

Natacha Jérouville, présidente de la Confédération Construction Luxembourg, souligne l'importance d'un tel événement. "En tant que présidente de la Confédération Construction Luxembourg, je soutiens évidemment ce genre de rendez-vous, car j'estime que l'on travaille mieux quand on connaît ses partenaires. D'où l'importance de prolonger les contacts par une soirée conviviale et festive", déclare-t-elle. (CB)

Batimoi Pro se déroulera le vendredi 22 septembre de 14h à 22h30 au WEX à Marche-en-Famenne. Les visiteurs sont obligés de s'inscrire sur le site web.