Bien vivre dans un espace limité

Partant du constat que de trop nombreuses personnes vivent dans des conditions précaires, dans des campings ou des chalets vétustes, la province du Brabant Flamand a eu l'heureuse idée d'organiser un concours d'architecture visant à concevoir des logements de taille réduite pour un budget limité. Les logements devaient répondre aux prescriptions en vigueur, et notamment au "Vlaamse Wooncode" et à la PEB. À une exception près, le prix des logements proposés varie dans une fourchette de 70 000 à 100 000 euros (hors terrain, fondations et honoraires d'architecte) pour des surfaces habitables variant de 50 à 80 m².

Soucieuse de vulgariser les résultats de ce concours, la province du Brabant flamand a édité une brochure reprenant les 25 projets sélectionnés par un jury d'experts. Chaque projet est présenté avec ses principales caractéristiques, un plan et une coupe à l'échelle, des vues 3D, un descriptif des matériaux et un récapitulatif du budget. Cette intéressante brochure est disponible gratuitement auprès des services de la province ou téléchargeable sur son site internet.

Si les logements conçus dans le cadre de ce concours trouveront sans problème leur place dans un village de vacances ou un camping, en remplacement de caravanes résidentielles bonnes pour la casse, il est fort peu probable que leur construction soit possible dans un lotissement traditionnel. Nous en appelons donc à ce que cette réflexion puisse permettre l'éclosion d'un nouveau type d'habitat, tout à la fois abordable, contemporain, confortable et peu énergivore.