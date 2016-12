Ce mois-ci dans Je Vais Construire: deux entrées gratuites pour Batireno

Le nouveau numéro de je Vais Construire est consacré au gros oeuvre, et plus précisément à la façon de privilégier les matériaux bruts apparents aux finitions épurées. Vous découvrirez également plusieurs reportages de logements époustouflants ainsi qu'une série de conseils pour économiser de l'énergie et de l'inspiration pour construire un carport.

Et comme si tout cela ne suffisait pas, Je Vais Construire vous offre une entrée gratuite valable pour deux personnes à Batireno. Une chance à saisir, tant pour ceux qui veulent construite ou rénover que ceux qui souhaitent (ré)aménager leur maison !

Batireno

Vous avez des projets de construction ou de rénovation l'année prochaine? Alors, n'hésitez pas et visitez le premier salon de construction de l'année.

Les 14, 15, 16, 20, 21 et 22 janvier 2017

Namurexpo

www.batireno.be/fr