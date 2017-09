Concours 'Architecture & Bois': Vos projets architecturaux à l'honneur au Salon Bois & Habitat 2018

A l'occasion de sa 20ème édition, le Salon Bois & Habitat initie un tout nouveau concours destiné aux architectes et bureaux d'architectes. Le concours 'Architecture & Bois' entend offrir une vitrine aux projets architecturaux qui mettent à l'honneur le bois et ses multiples atouts esthétiques et techniques. Il donnera lieu à une grande exposition tout au long du Salon Bois & Habitat, du 23 au 26 mars 2018 à Namur Expo.