D'une salle de bains minimaliste à une domotique intelligente: six nouveautés à découvrir au salon BIS

Fenêtres design en PVC, bois et aluminium

Le leader sur le marché belge de portes et fenêtres, Profel, présente des fenêtres design en PVC, bois et aluminium. Pour les amateurs de design classique, il y a la fenêtre Antica en bois. Les consommateurs au goût plus moderne se tourneront vers les fenêtres Matto ou Dritto. Le design se décline donc en trois matériaux.

Stand nr. 1538.

Domotique intelligente

La domotique est accessible à tous grâce à l'appli MyHOME_Up, le thermostat Smarther et les nouvelles finitions des interrupteurs Axolute Air et LivingLight Air: le stand de BTicino réserve quelques surprises.

La marque propose notamment un thermostat au WiFi intégré destiné à optimaliser le confort à la maison. Smarther s'accompagne d'une appli gratuit qui sait où vous vous trouvez grâce à la fonction de géolocalisation et peut préparer votre maison à votre venue.

Stand nr. 5218

Intérieur de salle de bains minimaliste

La salle de bains occupe une place importante dans la maison, et Van Marcke l'a bien compris. La collection Line Art, qui mise sur le teck et le chêne coupés de manière durable, donne un aspect unique à la salle de bains. Line Art combine la menuiserie traditionnelle à la technologie innovatrice pour garantir un produit de qualité élevée.

Stand nr. 411.

Pompe de circulation, génération 2.0

WILO présente le nouveau Wilo-Yonos PICO au Salon BIS 2017. Comme les prestations énergétiques sont très importantes, ils ont conservé beaucoup de bonnes caractéristiques du système. Tout comme pour la version précédente, ils combinent d'excellentes prestations technologiques du moteur ECM équipé à un réglage précis par pas de 0.1m. En outre, la consommation énergétique est directement visible grâce à l'affichage LED de la consommation instantanée.

Grâce aux nouvelles fonctions, la pompe à circulation est plus facile d'usage et le design est également devenu plus compact.

La nouvelle série de briques mise sur la flexibilité

La série de briques Imperium Wienerberger est faite pour les épicuriens : elle est constituée de briques de base pleines de teinte brun-gris revêtues d'une couche de chaux, parfaites pour donner un certain standing à sa maison. La série est disponible en huit teintes de blanc à gris, avec chaque fois une légère réminiscence de la couleur de base d'origine au niveau des angles.

Stand nr. 1403

Chaudières en ligne

Verwarmingsketelshop.be est une jeune plateforme ambitieuse (en néerlandais) du spécialiste HVAC KLIMA+ en coopération avec Verwarmslimmer.be. Le webshop est une solution tout en un pour votre chaudière : il permet d'acheter ou de louer une nouvelle chaudière grâce à un simple menu d'aide, de faire réparer sa chaudière et de l'entretenir. Comme l'e-commerce est plus que jamais intégré dans le secteur de la construction et de l'énergie, il est intéressant d'aller jeter un coup d'oeil.

Stand nr. 5430.