Entre 2007 et 2024, 40% de Charleroi auront été rénovés

Entre 2007 et 2024, plus de 40% de Charleroi auront été rénovés, ce qui constitue l'un des plus importants projets du genre en Europe, a indiqué mercredi le bourgmestre de la ville, Paul Magnette, présent cette semaine à Cannes dans le cadre du Mipim, le salon des professionnels de l'immobilier.