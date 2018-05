Le groupe Jan De Nul travaille depuis 1999 à Taïwan, avec des services offshore pour l'industrie du pétrole et du gaz dans les ports de Taipei, Taichung, Kaoshiung et Mailiao. Ce nouveau contrat comprend la conception complète, la fabrication et l'installation de toutes les fondations, la livraison et la pose des câbles onshore et offshore, la mise à niveau des systèmes électriques et l'installation des éoliennes.

La construction est prévue en 2019 pour une livraison en 2020.