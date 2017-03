Journée de la Renovation 2017: inscriptions ouvertes

À ce titre, la Journée de la Rénovation constitue l'occasion idéale de réunir le public, les architectes et les entrepreneurs. Au cours des deux éditions précédentes, plus de 100 projets ont été présentés par des architectes au public et près de 4000 visiteurs ont pris part aux deux éditions. N'hésitez pas à participer !

Quand on sait que 15% des propriétaires avouent avoir du mal à trouver un professionnel lors d'un projet de rénovation, la Journée de la Rénovation tombe à point nommé pour mettre en contact le public et les professionnels de la construction. Les projets présentés sont de natures diverses et portent tant sur les appartements urbains que sur les fermettes de campagne. LA nouveauté de cette 3ème édition, est l'ouverture de la Journée de la Rénovation aux entrepreneurs.

Voici les conditions de participation: vous devez être membre du CSTC et présenter un projet de rénovation achevé et datant de moins de 5 ans. L'inscription d'un projet revient à 175€ (HTVA) et la date limite d'inscription est le 14/04/2017. Votre présence sur place est obligatoire le 11 juin 2017, de 10h à 18h.

Inscrivez-vous ici.