Journée de la Rénovation: un dimanche riche en expériences

La Journée de la Rénovation est une occasion unique dans l'année de rencontrer des maitres d'ouvrage dans leur projet de rénovation et en présence de leur architecte. Si ces particuliers acceptent de vous ouvrir leurs portes et de vous accueillir personnellement, c'est parce qu'ils ont une histoire à raconter : celle de leur propre projet, avec ses moments de joie et de désillusion, ses problèmes et les solutions concrètes apportées. En un mot, ils sont fiers d'avoir réussi la concrétisation de leur projet, et fiers de pouvoir en parler ouvertement avec vous, sans tabou. Histoire que vous puissiez profiter de leur expérience et vous nourrir de leurs idées. Vous découvrirez ci-après trois projets qui prennent part à l'événement et que vous pourrez visiter.

Rénovation intérieure et extension à Aische-en-Refail

Nicolas da Silva Lucas, architecte

La maison existante a été rénovée et agrandie latéralement par une annexe contemporaine qui accueille le salon. L'extension est réalisée en ossature bois et revêtue d'un bardage en lattes de bois posées horizontalement. Les ouvertures sont généreuses et laisse pénétrer la lumière naturelle dans le salon, qui profite par la même occasion d'une vue dégagée sur le jardin. Une terrasse en béton lissé et un petit jardin d'ornement réalisés au même niveau que le salon prolonge l'espace de vie vers l'extérieur.

Extension d'une habitation à Ottignies

AAD Architects sprl, Serge Desmet architecte

Le projet s'articule principalement autour d'une extension au rez-de-chaussée liaisonnant les pièces de vies principales. Le bâti d'origine est constitué d'un "deux pièces en enfilades" et d'un second volume en annexe, assez long et étroit, dans lequel se trouve la cuisine et la salle de bains à l'étage. Les pièces sont petites et ne communiquent pas entre elles. La volonté du projet est de faire communiquer cet ensemble de pièces et d'y amener de la fonctionnalité.

Rénovation passive à Bruxelles

ArchiRob, Gilles Robrechts architecte

Ce projet consiste en la rénovation d'une ancienne habitation sociale trois façades, située au coeur de la cité jardin du Joli Bois. Cette intervention se veut à la fois discrète et adaptée, dans le respect de la typologie et du caractère du quartier. L'objectif énergétique poursuivi est de respecter tous les critères du standard "passif". La reconstruction de l'annexe arrière permet la mise en place de grandes ouvertures pour mettre en relation le jardin et l'intérieur.