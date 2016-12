L'International Highrise Award décerné à un Courtscraper à New York

La façade géométrique étonnante du bâtiment comprend une cour intérieure et un sentier bordé d'arbres pour les habitants. Il y avait quatre autres finalistes à New York et à Singapour pour l'Internationalen Hochhauspreis 2016 d'une valeur de 50 000 euros et décerné tous les deux ans par la ville de Francfort en Allemagne. (Belga)