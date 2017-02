La 58e édition ouvre ses portes samedi au grand public

Les préparatifs vont bon train en ce début de semaine dans les allées des palais de Brussels Expo, la 58e édition du salon Batibouw ouvrant ses portes jeudi aux professionnels et samedi au grand public. Cette année, la grand-messe de la construction et de la rénovation se déroulera dans une atmosphère de reprise pour le secteur et accueillera 80 exposants supplémentaires. Pour la première fois, l'ensemble des Palais de Brussels Expo seront occupés, indique l'organisateur FISA.