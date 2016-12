La BEI accorde un prêt de 300 M pour la construction d'un parc éolien en mer du Nord

La réalisation de ce nouveau parc éolien engendrera la création d'environ 1.400 emplois directs et de 1.400 emplois indirects supplémentaires pendant les phases d'élaboration et de construction. Une centaine de nouveaux emplois permanents seront créés une fois le projet opérationnel.

Le coût total du projet est estimé à environ 1,1 milliard d'euros, dont 27% environ seront financés par le concours de la BEI. Conçu par Rentel, un consortium de spécialistes belges des énergies renouvelables qui se sont associés pour élaborer, financer, construire et exploiter des parcs éoliens marins, le nouveau parc comprendra 42 éoliennes pour une puissance de 309 MW. Il fournira environ 285.000 ménages belges en électricité verte.

Le site sera situé à 34 km de la côte belge et du port de Zeebrugge, entre les projets C-Power et Northwind aujourd'hui opérationnels et qui ont également bénéficié du soutien de la BEI. "Les énergies renouvelables sont l'une des principales priorités du Plan d'investissement pour l'Europe. Rien qu'au cours des cinq dernières années, la BEI a investi près de 600 millions d'euros dans des projets liés à l'énergie éolienne en Belgique pour assurer un approvisionnement sûr, abordable et diversifié pour une grande partie de la population du pays", a commenté Pim van Ballekom, vice-président de la BEI, cité dans un communiqué.

Le projet est financé par huit actionnaires (Rent-A-Port Energy, Power@Sea, Deme, Aspiravi, Elicio, SRIW, Z-Kracht et Socofe) et un consortium constitué de la BEI et huit banques commerciales (AG Insurance, ING, ASN Bank, Belfius, KBC, KfW Ipex-Bank, Rabobank et la Société générale). La phase de construction en mer du projet devrait commencer au cours du deuxième trimestre de l'année prochaine. Le parc devrait être pleinement opérationnel d'ici fin 2018. (Belga)