La construction du centre aquatique de Jonfosse va débuter à Liège

Dans le cadre de la première phase (2013/2016) de mise en oeuvre du plan d'investissements communal subsidié par la Région wallonne, 18 millions d'euros, dont environ la moitié de subsides régionaux, ont été investis pour des travaux sur le territoire de la ville de Liège. Parmi les 69 dossiers réalisés, plus de 4 millions d'euros ont été affectés à l'entretien de voiries. La deuxième phase du plan (2017/2018) comporte 67 projets pour un montant global de près de 20 millions d'euros. Ceux-ci portent sur des réaménagements dans les quartiers, l'entretien de voiries, l'adaptation de l'espace public en faveur des modes doux (vélos, piétons, PMR) et le renouvellement de l'éclairage public, a précisé jeudi Roland Léonard, échevin des Travaux de la ville de Liège, au cours d'une conférence de presse consacrée aux futurs chantiers.

Parmi les projets de réaménagement dans les quartiers, on peut citer la rénovation de la voirie et des trottoirs sur le boulevard Sainte-Beuve, dans sa portion très endommagée comprise entre le rond-point Saint-Gilles et la rue du Snapeux, la restauration des escaliers en pavés de pierre des Degrés des Tisserands à Sainte-Marguerite ou encore le réaménagement et la sécurisation, par phases, de la rue de Campine, cet axe fortement peuplé et fréquenté menant à Rocourt.

Plus de 2,8 millions d'euros sont dédicacés à des projets en faveur de la mobilité douce. Cela comprend notamment la création d'une liaison cyclo-piétonne rue du Parc afin de relier le pont Albert 1er au parc de la Boverie ainsi que la construction d'une passerelle cyclo-piétonne sur la place Vivegnis (quartier Saint-Léonard), qui sera également accessible aux personnes à mobilité réduite via une rampe.

Au-delà des objectifs de sécurisation et d'embellissement, le renouvellement de l'éclairage public permet aussi de réaliser des économies. "Par exemple, la nouvelle installation de la rue de la Régence produira une économie de consommation de l'ordre de 87%", a souligné l'échevin liégeois, ajoutant que la consommation d'énergie liée à l'éclairage public a globalement diminué de 13%, depuis 2012, grâce aux projets de renouvellement des dispositifs lumineux.

Alors que les travaux de réaménagement des rues de Sclessin et Auguste Buisseret (quartier des Guillemins) sont en phase de finalisation, la construction du centre aquatique de Jonfosse débutera le lundi 10 avril. L'infrastructure se composera de trois bassins et de bains publics. L'investissement s'élève à 14,7 millions d'euros, dont 8 millions de subsides régionaux. La fin des travaux est annoncée en 2019.