La croissance du secteur de la construction supérieure à la croissance belge

Selon la Confédération Construction, le parc de logements a enregistré une croissance annuelle de quelque 45.000 habitations ces 20 dernières années. Le nombre de permis de bâtir octroyés avait connu un boom de fin 2013 à fin 2015, soutenu par la nouvelle réglementation en matière de performance énergétique des bâtiments (PEB) en Flandre. Ainsi, en 2016, 51.000 permis avaient été octroyés.

L'année 2017 marque un retour à la moyenne de ces 20 dernières années, avec 47.000 permis octroyés selon les prévisions de la Confédération Construction, maintenant toutefois la croissance soutenue du secteur. La Confédération constate d'importantes différences régionales en matière de type de permis octroyés. En Wallonie, la part des appartements est de 48%. Elle monte à 64% en Flandre et à 91% à Bruxelles.

L'évolution des prix des terrains à bâtir explique en partie cette évolution en faveur des appartements, selon la Confédération. Le secteur voit par ailleurs une tendance à la hausse des taux des crédits hypothécaires et appelle les Régions à "mener une politique fiscale et d'aménagement du territoire qui facilite l'évolution indispensable du parc de logements et la stimule, plutôt que la freine."

M. de Mûelenaere s'est ainsi montré très critique sur les réforme fiscales menées en la matière par les trois Régions, les qualifiant de "douteuses". "Toutes ces évolutions fiscales ne favorisent pas le renouvellement et la rénovation du parc de logements", a-t-il indiqué.