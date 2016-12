La hotte murale sans cheminée remporte un IF Award

Oubliez la hotte à cheminée classique. Voici maintenant la Mythos Plus, la hotte murale sans cheminée de Franke, avec son panneau frontal en verre noir ou blanc. Ce panneau en verre incliné flottant dissimule toute la partie technique et laisse ainsi toute la place libre nécessaire en hauteur pour pouvoir remuer le contenu de des casseroles sans le moindre risque de se cogner la tête.

Fonctionnement en circuit fermé

La Mythos Plus de 90 cm de largeur est équipée d'un système de filtration au charbon actif qui absorbe toutes les odeurs et les vapeurs, et assainit l'air aspiré.

Comme il n'y a pas de contact avec l'air extérieur, le fonctionnement en circuit fermé n'entraîne aucune perte calorifique. Cette hotte convient ainsi parfaitement pour une installation dans des habitations passives et basse énergie. Cette hotte murale sans cheminée constitue également une solution intéressante lorsqu'il n'y a pas de possibilité d'évacuation vers l'extérieur. Grâce au système de montage "Easy Fit", l'installation de la Mythos Plus est aussi facile que la pose d'un cadre.

Label A+

La Mythos Plus doit son label énergétique A+ notamment à la technologie des moteurs ultra-économiques développée par Franke et à son éclairage LED dimmable. La technique des moteurs 'brushless' assure en plus un fonctionnement particulièrement silencieux.

Avec sa forte puissance d'aspiration (610 m³/h), son aspiration périphérique et ses fonctions telles que l'aspiration intensive et l'arrêt programmé, la Mythos Plus offre tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une hotte murale puissante. Grâce à l'aspiration périphérique, les vapeurs sont aspirées sur tout le périmètre du panneau avant, donc sur toute la surface couverte par la hotte et pas uniquement au centre. Les filtres à graisse métalliques, dotés d'un témoin de saturation, sont dissimulés derrière le panneau en verre et sont prévus pour le lave-vaisselle.