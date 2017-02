La moitié des jeunes ménages souhaite déménager

Selon cette enquête, la moitié des jeunes Belges de 18 à 34 ans déclare vouloir déménager à court terme. Entre 35 et 54 ans, ils ne sont plus que 17% dans ce cas, et seulement 8% au-delà de cette tranche d'âge.

Les principales raisons qui poussent les jeunes à déménager, sont, dans un cas sur deux, la qualité de l'habitat et le confort, et, dans un cas sur trois, l'envie d'être plus heureux et d'un logement plus spacieux.

Ainsi, la majorité des jeunes Belges suivent les traces de leurs aînés. Près de 80% d'entre eux préféreraient habiter dans une maison unifamiliale conventionnelle.

Près de 90% des 18-34 ans reconnaissent que les difficultés financières sont le principal obstacle conduisant vers un logement dans lequel ils se sentiraient parfaitement bien. La rareté des terrains à bâtir et la réglementation pour les chantiers de construction ou de transformation constituent également un frein pour une jeune interrogé sur trois.

Il existe également un lien entre le désir de déménager et le fait d'être propriétaire de son logement. Près de la moitié des jeunes ménages ne sont pas propriétaires, alors que 80% des plus de 55 ans le sont.