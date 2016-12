La nouvelle version de l'application BruCiel sera accessible sur tablettes numériques

BruCiel permet de visualiser de façon comparative des photos aériennes, depuis 1930 jusqu'à aujourd'hui, et plus de 7.000 photos anciennes prises au niveau du sol. Une cartographie explicative permet également de mieux percevoir les évolutions de la ville, qu'elles soient historiques, résidentielles, économiques ou liées à sa mobilité. La version 4 présente une ergonomie améliorée et est désormais accessible sur tablettes numériques.

Une nouvelle collection comprenant quelque 1.400 photos a été ajoutée. Elles sont extraites de l'Inventaire du Patrimoine architectural en centre-ville, réalisé à partir de la fin des années 1970. Cette nouvelle version vise à toucher un public plus large. Elle est destinée notamment à appuyer les présentations des guides touristiques et à être employée par les chercheurs ou les fonctionnaires communaux et régionaux dans leur travail journalier sur le terrain. Une collaboration avec l'agence régionale de tourisme Visit.brussels est envisagée pour assister les guides dans leurs visites urbaines.

Ce projet est soutenu par le ministre-Président Rudi Vervoort. La première mise en ligne de BruCiel date de 2013. Des améliorations ultérieures seront encore apportées. La version 5 doit intégrer trois autres photos aériennes (1961, 1977 et 1987) pour obtenir notamment une visualisation comparative des transformations urbanistiques opérées dans le quartier Nord et le quartier européen durant les années 1970/80. Une nouvelle collection de photos extraites de l'Inventaire de l'architecture industrielle réalisé pendant les années 1980 doit également être ajoutée. La mise en ligne de la version 5 est prévue pour début 2018. (Belga)