La troisième édition du week-end "Maisons et Architectes" aura lieu les 8 et 9 octobre

Durant ce week-end, les visiteurs auront l'occasion de se rendre dans des propriétés dessinées par des architectes wallons et bruxellois. L'événement est organisé pour la troisième année consécutive par l'émission de la RTBF "Une brique dans le ventre" et la société Expansion, sous le parrainage de l'Ordre des Architectes. Le week-end "Maisons et Architectes" vise à sensibiliser un large public, à favoriser l'échange et la rencontre entre les architectes et les visiteurs. "C'est aussi l'occasion de s'entretenir avec les concepteurs des projets. Et une excellente source d'inspiration", selon les organisateurs. Une cinquantaine de résidences ouvriront leurs portes tout au long du week-end. Les visites se feront sur rendez-vous et seront assurées par l'architecte de la résidence.