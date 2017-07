La Ville de Bruxelles lance un concours pour remettre à neuf ses fritkots

La Ville de Bruxelles lance un concours d'architecture pour remplacer les huit friteries et kiosques fixes situés sur son territoire par de nouveaux établissements flambants neufs, indiquent dans un communiqué lundi les échevins de l'Urbanisme et du patrimoine, Geoffroy Coomans de Brachène et des Affaires économiques, Marion Lemesre. Jusqu'au 17 octobre 2017, les architectes et professionnels de l'espace public sont appelés à proposer un modèle de bâtiment destiné à accueillir une friterie présentant des caractéristiques propres à l'identité bruxelloise.