Le notaire, votre personne de confiance

En 2015, les notaires ont enregistré pas moins de 100 000 consultations. C'est l'une des données du rapport d'activité annuel de la Fédération royale du notariat belge (FRNB). À côté des 925 000 actes officiels signés dans la même année, les notaires consacrent donc aussi une part de leur temps à conseiller et à renseigner. Les principales qualités soulignées sont la disponibilité du notaire, son rôle de personne de confiance et sa connaissance des textes officiels les plus récents.

Voici donc le notaire confirmé dans son statut de personne de confiance, que l'on consulte parfois uniquement pour un avis ou un conseil. Un bel exemple de diversification donné aux architectes. Les différents ordres des architectes - et tous leurs membres - devraient trouver ici une source d'inspiration pour redéfinir leur rôle et mettre en place un vaste plan de communication vers le grand public et les entreprises. Les multiples connaissances des architectes dans leur domaine spécifique sont certainement aussi pertinentes que celles des notaires ou des médecins.

Prendre le temps d'écouter et de répondre aux nombreux questionnements des maîtres d'ouvrage désorientés par l'évolution rapide des règles qui régissent notre environnement bâti. Voilà une bien noble tâche à laquelle les architectes pourraient - devraient - s'atteler avec un peu plus de considération. Pour le bien de tous. Le leur aussi.