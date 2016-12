Le pôle économique et culturel COOP ouvre ses portes le long du canal à Anderlecht

Le site s'étend sur 5.099 m². Les deux bâtiments historiques ont été mis à nu pour privilégier une architecture légère. Le 5ème étage et la toiture du bâtiment abritent un auditorium de 70 places assises, un café de 110 m² et des terrasses panoramiques. Avec plus de 3.000 m² d'espaces professionnels, COOP Entreprises pourra accueillir une vingtaine de petites et moyennes entreprises.

Un Chantier d'Innovation fluvial centre ses activités sur la construction et la rénovation de bateaux, et l'apprentissage de la navigation. L'exposition et les ateliers COOP Découvertes proposent une programmation culturelle axée sur le Canal. Une exposition permanente décline en 14 stations thématiques différentes facettes de son histoire, avec un focus sur la meunerie Moulart. La vie quotidienne des habitants de ces quartiers d'industrie et de migration est également présentée au public. Une trentaine d'ateliers - par exemple sur l'énergie hydraulique ou l'utilisation des écluses - complètent l'expérience. L'écosystème le long de la Senne est présenté au dernier étage, avec notamment un petit marais. A l'extérieur, un jardin pédagogique accueille plantations, herborisation et potager urbain. Pour Eric Tomas, bourgmestre d'Anderlecht, "le projet COOP participe à notre volonté communale de conserver notre riche patrimoine industriel tout en lui trouvant une nouvelle vocation".

Rudi Vervoort, ministre-président de la Région bruxelloise, ajoute avec assurance que "le COOP contribuera au nouvel essor de la zone du canal conformément aux objectifs de la déclaration de Gouvernement matérialisés dans le Plan Canal". Piloté par l'équipe du centre d'entreprises Euclides, le COOP est le fruit d'un partenariat entre acteurs publics et privés (CityDev, Abattoir, Port de Bruxelles et Commune d'Anderlecht). Citydev.brussels et la commune se sont associés pour acquérir le bâtiment fin 2009 pour 1,850 million d'euros. Ils l'ont ensuite confié en juin 2010 à la Coopérative Moulart via une emphytéose de 40 ans. Par ailleurs, la Région bruxelloise et l'Union européenne ont investi près de 8 millions d'euros via le programme FEDER (Fonds européen de développement régional) pour la rénovation du site, sa conception et son équipement. Le fonctionnement est encore soutenu par le gouvernement francophone bruxellois, la Commission communautaire flamande (VGC) et Bruxelles Economie et Emploi. (Belga)