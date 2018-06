Le renouveau de la Maison de la Culture de Namur

Ce projet concerne l'un des plus beaux lieux de Namur. Situé au confluent de la Sambre et de la Meuse, au pied de la citadelle de Namur, il signe l'entrée dans la ville en amont de la place d'Armes. Très inspiré par le site, Philippe Samyn en a analysé le potentiel à travers ses caractéristiques historiques et patrimoniales mais aussi géographiques et sensorielles au sens large. L'ensoleillement, la proximité immédiate de la Sambre, la qualité de l'air, la fonction originelle du bâtiment et l'appropriation publique de ses espaces extérieurs interviennent dans la conception architecturale.

Une certaine lecture du patrimoine

L'étude des dessins de Victor Bourgeois révèle un schéma directeur géométrique sur lequel Philippe Samyn a choisi de superposer le calque du projet actuel. L'élément principal de la proposition est sans conteste le cylindre de proue qui vient se planter à l'avant, tout contre l'édifice courbe de Victor Bourgeois. Ce choix est apparu évident aux yeux de Philippe Samyn, pour qui la situation actuelle avait "quelque chose d'inachevé". Ce volume cylindrique est dimensionné et placé pour rééquilibrer les masses et participer à la création d'un parvis entre le bâtiment d'entrée et le pont tout proche. Pour le reste, la construction d'origine est préservée dans son entièreté, à l'exception d'espaces annexes à la salle de spectacle et de locaux situés dans la partie nord-ouest du projet initial. Étant donné l'importance du programme, une large mezzanine vient compléter le troisième niveau et le bâtiment courbe initial est surmonté d'un nouveau niveau. La superficie disponible est ainsi augmentée de 30% pour accueillir les activités de l'institution sur près de 6000 m2. Enfin, le jardin initialement prévu par René Pechère sera recréé sur les toitures de l'édifice.

Faire corps avec la ville

Le projet a la volonté de s'ouvrir sur son environnement et d'instaurer un dialogue avec la ville. Le cylindre de proue est conçu pour être un signal urbain fort. Son pouvoir d'attraction s'appuie sur la création d'espaces adaptés incitant le public à profiter des aménagements urbains. Il est par exemple prévu de remplacer une partie des murs de soutènement des quais de Sambre par des escaliers et gradins menant au niveau de l'entrée principale. Dans la même optique, les déplacements automobiles, cyclistes et piétons ont été étudiés et interprétés pour créer un bâtiment "perméable" au niveau des flux de circulation. Le rez-de-chaussée de l'édifice sera par ailleurs occupé par des commerces et un restaurant afin d'en augmenter l'attractivité. Notons enfin que le projet disposera du label "Access-i", lié à l'accessibilité des PMR.

La logique en amont de la durabilité

Le travail de Philippe Samyn prône la rigueur et la logique en ce qui concerne la conception architecturale: créer des bâtiments bénéficiant, de par leurs caractéristiques intrinsèques, des bienfaits de leur environnement, est une priorité avant toute autre démarche visant la durabilité. Pour ce projet (qui a obtenu la mention BREEAM excellent), les efforts se sont particulièrement tournés vers l'optimisation de l'emploi de la lumière naturelle pour l'ensemble des locaux. Les façades ont notamment été pourvues de vantelles amovibles qui régulent la lumière en fonction des besoins. Des études concernant la ventilation naturelle et l'influence de la volumétrie sur les microclimats environnants ont également été menées pour augmenter le confort des usagers sans autre apport technologique.