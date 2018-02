Le secteur de la construction table sur une croissance de plus de 3% en 2018

La croissance du secteur de la construction en 2017 devrait s'intensifier cette année, a indiqué jeudi la Confédération Construction à l'occasion de sa conférence de presse annuelle. La progression du volume de travaux pourrait passer de plus de 2% l'année dernière à plus de 3% en 2018. "Tous les indicateurs sont au vert pour les particuliers et c'est le moment de construire ou de rénover", assure Robert de Mûelenaere, administrateur délégué de la confédération.