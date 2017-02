Maison d'architecte à vendre: Anthony Duffeleer

Situé en plein coeur de Boom, ce loft à couper le souffle a appartenu à Anthony Duffeleer, qui s'est forgé une notoriété internationale avec son No fruit-lamp pour DARK. Le loft est situé au quatrième étage de l'immeuble dénommé Bloemmolens Rypens, une bâtisse industrielle et pleine de caractère, et son agencement mûrement réfléchi, dessinant des perspectives et des relations des plus ingénieuses, vient accentuer l'impression de spatialité tout en garantissant l'intimité requise dans chacune des habitations.