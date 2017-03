Maison d'architecte à vendre: Roger De Winter

Nous vous présentons cette perle moderniste à vendre à Laeken, conçue par l'architecte belge Roger De Winter. Une combinaison de briques tout de blanc vêtues et de bois mène la danse dans ce bel-étage sous toit plat, construit en 1962. Ce projet au modernisme pur et dur exhale les années soixante. Chaque détail a fait l'objet d'une mûre réflexion : les lignes, les perspectives et les surfaces planes ont été réalisées dans un parfait équilibre géométrique débouchant sur un agencement pur.