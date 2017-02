Organisateur Batibouw: "Le secteur de la construction est une source méconnue de créativité"

Cette année, à Batibouw 2017, "Meet the Experts & Use your 5 senses" est le thème principal qui a été choisi comme fil rouge. L'avantage capital de Batibouw réside dans le fait que le visiteur puisse rencontrer des spécialistes de tous les secteurs sous un même toit. Quelques 12.000 professionnels conseillent le visiteur grâce à leurs connaissances du terrain. Il y a non seulement des exposants qui présentent leurs produits, mais aussi des architectes, des constructeurs, des entrepreneurs, des avocats, des banques ou encore des agences immobilières. Les différentes régions sont également représentées.

Vous, en plus de découvrir et voir les nouveaux produits et services, pouvez également les sentir, les entendre, les toucher ou encore les tester. Tester la résonnance et la solidité d'un mur en plâtre, sentir la puissance d'un jet de douche, toucher et comparer les briques ou marcher à pieds nus sur le parquet ou le stratifié, tout cela est possible à Batibouw. La visite du salon constitue donc une véritable expérience où les 5 sens sont mis en éveil.

Demain, le salon ouvre ses portes jusqu'à 21h00, pour donner la chance à tous les professionnels du secteur de profiter de la nocturne, après leur journée de travail. L'occasion pour tous de participer à un moment de networking où les idées se partagent et où les clients fidèles et les fournisseurs se tendent les mains. À partir de samedi, Batibouw ouvre ses portes au grand public, à partir de 10h00."

Bart Van Den Kieboom, CEO Batibouw