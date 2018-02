Ouverture au public du 59e salon de la construction et de la rénovation à Brussels Expo

Cette année, quelque 1.000 exposants occuperont l'ensemble des palais du Heysel, ce qui en fait le plus vaste salon organisé à Brussels Expo. Selon l'organisateur FISA, les palais 6 et 7, consacrés aux cuisines et aux sanitaires, sont les plus populaires. L'espace consacré aux cuisines a d'ailleurs été élargi cette année à la demande des exposants. Parmi les nouveautés de cette édition 2018, notons le "walk of floors", consacré aux revêtements de sols et le "walk of flame" consacré aux cheminées et feux ouverts. Par ailleurs, la "light avenue" consacrée à l'éclairage intérieur est reconduite après une première édition concluante.

Le mardi 27 février, un "job day" permettra aux candidats aux métiers de la construction et de la rénovation de rencontrer les responsables recrutement de certains exposants. Pendant toute la durée du salon, des offres d'emploi seront affichées dans les palais de Brussels Expo. Le salon est ouvert au public tous les jours de 10h00 à 18h30 jusqu'au dimanche 4 mars 2018. Une nocturne jusqu'à 23h00 est prévue le jeudi 1er mars. Le prix d'entrée s'élève à 12,50 euros (10,50 euros en prévente en ligne).

En semaine, un tarif à sept euros est pratiqué à partir de 15h00, sauf le soir de la nocturne. L'année dernière, la 58e édition de Batibouw avait attiré quelque 297.000 visiteurs. (Belga)