Ces 7 et 8 octobre, partout en Wallonie et à Bruxelles, des dizaines de constructions neuves et rénovations récentes réalisées par des architectes vous ouvriront gratuitement leurs portes. De quoi vous inspirer pour la construction, la rénovation ou la décoration de votre maison.

Pour que les visites se déroulent dans les meilleures conditions, l'inscription est obligatoire via maisonsetarchitectes.be.