Quoi de neuf au programme de Batibouw 2017 ?

Du 16 au 26 février 2017, les 12 palais (+ le patio et le Hall Astrid) de Brussels Expo ouvriront leurs portes à BATIBOUW. Tous les secteurs de la Construction, de la Rénovation et de l'Aménagement se réuniront pour cette 58ème édition. Avec près de 1000 exposants répartis sur 14 showrooms, c'est l'ensemble de la profession qui sera représenté : du gros oeuvre aux sanitaires, en passant par le chauffage et la domotique... Qu'il s'agisse d'un grand projet de construction ou de la rénovation à plus petite échelle, le salon répondra aux attentes de tous les visiteurs, qu'ils soient au début de leurs travaux ou à la finition.

LES THEMES

Meet the experts & use your 5 senses

C'est l'avantage capital d'un salon : il rassemble tous les spécialistes des différents secteurs mais permet aussi aux visiteurs d'expérimenter les produits et services à travers leurs 5 sens. En parcourant BATIBOUW, on peut par exemple: frapper sur une paroi en plâtre et tester sa résonnance, placer sa main sous un jet de douche pour en apprécier la puissance, toucher des briques de façade et comparer ses impressions avec d'autres revêtements muraux, se mettre à pieds nus et éprouver la différence entre un parquet en bois et une imitation de parquet en carrelages... Un complément indispensable à internet pour valider un choix.

Checklists

Un projet de construction ou de rénovation est parfois compliqué, c'est pourquoi, pour simplifier leurs travaux, des checks lists seront mises à la disposition des visiteurs.. C'est un outil indispensable : en 2008, un vol Spanair s'est écrasé car la checklist n'avait pas été effectuée ! Ainsi, pour chaque secteur, les visiteurs recevront une checklist complète, validée par des pros, des étapes à observer pour la bonne réalisation de leur chantier. Par exemple, pour la cuisine : quels raccordements prévoir : l'eau, le gaz ou l'induction ? Où placer les arrivées électriques ? Combien de prises ? Un îlot ou pas ? Et la hotte ?

Good deals - Good Investments

Ce n'est pas un scoop : l'immobilier est beaucoup plus intéressant que le livret d'épargne pour faire fructifier ses économies ! Lors de leur visite à BATIBOUW , les consommateurs pourront y découvrir toutes les possibilités d'investissement : construction, rénovation... le champ est large. Et BATIBOUW offre de nombreuses conditions particulièrement attrayantes pour se lancer. Parallèlement, les investisseurs potentiels pourront découvrir le Immovillage et toutes les offres et solutions qu'il propose.

Good tools - Good professionals - Good projects

Cette année, le salon met l'outillage à l'honneur en l'installant dans le palais 9, de quoi séduire les particuliers, en quête de bons plans, et les professionnels (qui pourront découvrir et tester les nouveautés dans un espace sécurisé). Si la réussite d'un chantier repose sur une belle cohésion entre le constructeur, l'architecte et l'entrepreneur, le triangle "bons outils-bons pros-bon projet" est tout aussi capital. Les bons outils font les bons artisans et les bons artisans... font du bon travail !

LES PROJETS

Le calendrier complet des événements se trouve en ligne sur www.batibouw.be/fr/calendrier.

Light Avenue

Entre déco et confort visuel, les luminaires jouent un rôle capital dans l'aménagement d'un espace. C'est pourquoi BATIBOUW leur réserve dans le Patio, lieu central sur le salon : la Light Avenue : une avenue-expo pour expérimenter en live les différentes possibilités d'éclairage. Un parcours didactique pour offrir des réponses éclairées à chaque question.une sélection de 20 marques de luminaires qui en fait les étendards du marché.

The Garden room

Un projet de construction ou de rénovation englobe évidemment le jardin. Retrouvez un espace privilégié devant le Palais 1 : The Garden Room, un concept de jardins couverts, qui permettra aux visiteurs de rencontrer les architectes paysagistes et entrepreneurs de jardins dans un décor illustrant 4 thèmes très inspirants :

un espace "kids friendly" Le jardin reste le terrain des enfants. Comment le transformer en espace de jeu intégré à vos envies d'esthétique et en toute sécurité ? Cabanes, modules... On se laissera rêver pour leur offrir un paradis vert.

Les cuisines se multiplient à l'extérieur de la maison : poolhouse, vérandas ouvertes sur le jardin, barbecues... les possibilités sont nombreuses pour dîner au jardin. BATIBOUW les envisage toutes !

le bien-être... au vert ! La Garden Room "Bien-être" permet de se détendre dans son propre jardin et ce, grâce à l'installation de chaises longues, au renforcement de terrasse, au placement de coupoles de terrasse, des saunas extérieurs, de piscines, de jaccuzzi's, braseros, etc.

Build-IT

Conçu comme un petit salon dans le grand salon, Build-IT est le seul événement ICT organisé pour le secteur de la construction en Belgique. Cette 10ème édition rassemblera les pros des technologies de l'information et de la communication (software et hardware). Les visiteurs professionnels ayant un ticket d'entrée pour BATIBOUW pourront visiter gratuitement Build-IT.. Installé dans le hall Astrid, Build-IT se déroule pendant les deux journées réservées aux professionnels.

BUILD_IT les 16 et 17 février 2017

Immovillage

Parce qu'un salon de la construction et de la rénovation concerne aussi les candidats à l'investissement immobilier, BATIBOUW leur réserve un espace qui lui sera entièrement dédié. Installé dans le hall Astrid, Immovillage c'est 100% immobilier pour 100% d'offres et conditions d'investissement intéressantes.

BATIBOUW facilite la vie des visiteurs

Se rendre à BATIBOUW avec un ticket B-Excursion de la SNCB

Les visiteurs peuvent se rendre au salon en train en achetant un ticket B-Excursion de la SNCB. Ce billet combine le trajet en train depuis n'importe quelle gare belge et l'entrée au salon. L'organisation place la mobilité au centre de son attention et souhaite motiver les visiteurs à utiliser les transports en commun pour venir au salon. Ces transports représentent une opportunité d'éviter les embouteillages et les parkings pleins. Brussels Expo est facilement accessible en train, via les transports de la STIB et de De Lijn.

Prix réduit à partir de 15h

Les visiteurs qui souhaitent se rendre au salon après 15h payeront seulement 7 €.

Une nocturne

Le 23 février, les visiteurs peuvent visiter le salon pendant une nocturne : BATIBOUW ouvrira ses portes jusqu'à 23 heures !

Enregistrement des visiteurs

Le visiteur particuliers est invité à s'enregistrer en ligne à l'avance, ce qui ne lui demande qu'un peu de temps, qu'il récupérera amplement à son arrivée au salon.

En effet, après l'enregistrement, il reçoit par mail un badge qu'il doit imprimer. C'est badge muni d'un code-barres qui fait office de carte d'entrée. Des porte-badges seront distribués à l'entrée du salon : il suffira alors d'y glisser le badge plié. Ce faisant, le visiteur qui souhaite laisser ses coordonnées à un exposant peut le faire simplement en faisant scanner son code-barres. L'exposant dispose d'une application spéciale sur son smartphone pour le faire.

En revanche, rien ne change pour le visiteur professionnel, qui s'enregistre au préalable et introduit le badge imprimé dans le porte-badges distribué au salon. Grâce à ce système efficace, BATIBOUW évite les files d'attente à l'entrée et facilite la gestion des données pour les exposants.

EN PRATIQUE

Heures et jours d'ouverture

Journées destinées aux professionnels : Jeudi 16 février2017 de 10h à 18h30

Vendredi 17 février 2017 de 10h à 21h (nocturne)

Particuliers : du samedi 18 février au dimanche 26 février 2017 de 10h00 à 18h30

Nocturne le jeudi 23 février de 10h à 23h

Palais : Tous les palais

Prix de l'entrée

Grand Public :

Tickets : 12,50 €/jour

Tickets online : 10,50 €/jour (ou 13 €/jour avec le catalogue)

Tickets valables après 15h : 7 €/jour

Enfants de 6 à 12 ans : 6 €/jour

Enfants de moins de 6 ans : gratuit

Professionnels :

Ticket d'entrée pour une des deux journées destinées aux visiteurs professionnels : 40 € (disponibles online au même prix).

Catalogue BATIBOUW : 3 €