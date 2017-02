Réalité virtuelle: ferons-nous bientôt tous nos achats avec un casque VR ?

L'idée et le concept à la base de la réalité virtuelle ne sont pas neufs, mais grâce aux casques VR, une nouvelle manière de l'expérimenter apparaît. "Lorsque vous mettez les lunettes VR, vous êtes entièrement immergés dans un autre monde", considère Dietrich De Blander, CEO de Nanopixel. La société de Flandre occidentale est spécialisée en expériences VR, et elle a développé une application pour Renson dans le cadre de Batibouw.

La VR pour attirer les foules

Les visiteurs de Batibouw ont la possibilité de vivre une expérience de réalité virtuelle dans toutes sortes de stands. "Pour les entreprises, c'est un outil idéal pour attirer le public, mais son utilisation est également intéressante dans leur magasin", explique De Blander. Pour le Belge moyen, c'est surtout son interactivité qui enthousiasme. Les images sont perçues de manière très personnelle du fait que l'on peut choisir soi-même le type de produits que l'on désire voir chez un fabricant déterminé.

Pour les vendeurs, c'est l'outil idéal. Si le client peut se représenter précisément à quoi ressemble un produit, il est plus rapidement convaincu. "C'est maintenant la deuxième fois que nous utilisons cette technique et ça marche bien", témoigne Frédéric Devos de Velux. "Si nous donnons simplement un catalogue ou si nous parlons de nos produits, cela ne parle pas toujours directement aux gens. Mais avec la réalité virtuelle, ils peuvent plus facilement imaginer à quoi ressemblerait le produit chez eux dans leur maison."

Applications

Velux montre spécifiquement un grenier rénové dans lequel on peut voir différents modèles de fenêtre. "La plupart des greniers sont remplis de caisses et d'objets inutilisés. Il est dans ce cas parfois difficile de se représenter comment amener espace et lumière dans cette pièce."

Les clients des piscines LPW demandent souvent de pouvoir voir un modèle de piscine spécifique dans une couleur déterminée. "Si nous exposions tous les modèles de piscine, nous aurions besoin d'un espace gigantesque", argumente le directeur Guillaume de Troostembergh. "Afin de tout de même répondre aux questions de nos clients, nous misons sur la réalité virtuelle." Les personnes intéressées peuvent voir tous les modèles et même faire un plongeon numérique via réalité virtuelle. "Vous savez alors d'emblée si l'eau est suffisamment profonde. Ou à quoi ressemble l'éclairage la nuit."

Faire son shopping avec un casque VR

Selon De Blander, la VR va encore évoluer considérablement. "Nous n'en sommes qu'au début. La VR est pour l'instant ce que le premier iPhone était il y a des années. Je pense qu'elle changera encore fortement et qu'elle se perfectionnera." L'objectif est d'installer la VR aussi au sein des foyers. Le grand avantage est la possibilité de regarder les produits de chez soi et de les tester sur mesure. "D'ici là, la manière de faire les magasins aura complètement changé."

"Le futur est à la VR", assure de Troostembergh. Au fil des ans, nous souhaitons encore davantage développer cette application. Les visiteurs pourront par exemple jouer avec un ballon dans l'eau. Nous désirons aussi travailler en collaboration avec des fabricants de poolhouses, d'abris et de meubles de jardin; chacun y gagnera."