Recticel annonce une situation de pénurie des matériaux isolants jusqu'en juillet

Recticel avait déjà souligné, dans son dernier rapport d'activités, les hausses importantes et sans précédent des prix des matières premières dans l'industrie du polyuréthane en raison d'un resserrement de l'offre des isocyanates (TDI et MDI). La situation se serait encore détériorée, selon le groupe, en raison de problèmes survenus chez ses deux fournisseurs: Covestro et Huntsman. En conséquence, le MDI n'est plus disponible en quantité suffisante, souligne le communiqué, entrainant une réduction du volume de production de l'activité Isolation de Recticel d'environ 15%. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer avant juillet 2017.

En 2016, la division Isolation représentait 16,4% du chiffre d'affaires combiné du groupe. Malgré un REBITDA combiné en baisse pour le premier semestre de cette année, Recticel réitère ses perspectives pour l'exercice 2017 fournies, à savoir une croissance du REBITDA combiné.

Il ne s'agit pas du premier revers pour l'entreprise spécialisée dans l'isolation cette année. En janvier dernier, un grave incendie avait touché une usine du groupe en Tchéquie, occasionnant des dégâts à hauteur de 4 millions d'euros.