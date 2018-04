Rencontre avec les artisans du patrimoine

C'est dans l'hôtel Hannon, une superbe maison de maître Art Nouveau signée Jules Brunfaut, que les artisans du patrimoine vous convient à découvrir leur savoir-faire ce weekend des 21 et 22 avril. Une petite trentaine d'artisans actifs dans la restauration d'immeubles de caractère et de mobilier d'époque y présentent leur travail par le biais de pièces uniques ou de maquettes. Les métiers les plus divers et souvent difficiles à dénicher sont réunis, ici, pour le plus grand plaisir des yeux : tailleur de pierre, maître-verrier, restaurateur de mosaïques, menuisier ébéniste, couvreur, restaurateur de luminaires, peintre-décorateur en faux marbre, garnisseurs, ferronniers... Quasi tous les corps de métiers de la construction et de la décoration sont représentés. Une occasion unique de faire la connaissance de l'homme de métier dont vous avez besoin si vous restaurez une ancienne maison.

La visite de la maison qui accueille l'exposition vaut, à elle seule, le détour. Seule maison de style Art nouveau construite par Jules Brunfaut, cette très belle villa urbaine qui appartient à la commune de Saint-Gilles est en cours de restauration. Le prix de la visite est fixé à 10 euros, qui serviront à financer la poursuite de la restauration.

En pratique : ce week-end des 21 et 22 avril de 10h à 18h à l'Hôtel Hannon, 1 avenue de la Jonction à 1060 Bruxelles.

Plus d'information : www.uniondesartisansdupatrimoine.be