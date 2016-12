SolPad™ : Le commencement de l'énergie durable personnalisée du futur

Le panneau solaire intégré SolPad combine de multiples technologies brevetées en un seul dispositif élégant, dont un stockage dans des batteries révolutionnaire, un onduleur innovant et un logiciel intelligent qui implique et qui interagit avec les utilisateurs en leur donnant une expérience personnelle d'énergie inégalée qui rend ludique la distribution, la livraison et l'utilisation de l'énergie.

SolPad est vraiment la toute première solution mondiale d'énergie solaire entièrement intégrée qui a été créée pour la maison intelligente moderne et les citoyens du monde sensibilisés à la durabilité.

Pour en savoir plus sur SolPad et SolPad Home, visitez le site : www.solpad.com.

"SolPad, qui réunit la maison intelligente durable, le stockage solaire et l'énergie dans dispositif simple, magnifique et intégré, révolutionne l'énergie personnelle", a déclaré Christopher Estes, le PDG de SolPad et l'architecte en chef de produit. "SolPad rend le solaire encore plus accessible à la majorité de la population mondiale et le système répond également aux besoins croissants en énergie sans les coûts excessifs de construction d'infrastructures de réseau. Grâce à notre miniaturisation et notre intégration de composants révolutionnaires, nous avons transformé le solaire, tout comme le téléphone intelligent avait révolutionné le secteur de l'informatique personnelle, en combinant de nombreux composants dans un seul dispositif qui est beaucoup moins cher, plus puissant et plus facile à utiliser que les systèmes conventionnels".

SolPad Home™ : Une solution d'énergie durable inédite

SolPad Home™ est la solution énergétique durable ultime pour alimenter toute une maison avec de l'énergie solaire propre. Elle offre aux propriétaires un niveau de contrôle inégalé sur leur production d'électricité, leur stockage d'énergie et leur utilisation. SolPad Home est conçu pour être une solution solaire sur toit magnifique, mais elle est bien plus qu'un simple panneau solaire.

Chaque panneau SolPad Home s'apparente à un ordinateur énergétique intelligent sur votre toit. Chaque dispositif dispose de sa propre centrale d'énergie qui est complètement autonome. Les propriétaires peuvent commencer avec un seul SolPad et en ajouter aisément en un temps d'installation minimal.

Les panneaux SolPad Home stockent l'énergie de réseau et solaire avec une technologie de batteries solides de pointe. Cette technologie de batteries est intrinsèquement plus sûre que les batteries standards au lithium-ion. Elles ont une gamme de température de fonctionnement plus étendue et une durée de vie utile plus longue. Chaque dispositif SolPad est équipé de son propre "micro-stockage solaire", ou d'un stockage de batteries intégré au niveau du panneau. La conception de la batterie basse tension solide est optimisée pour un fonctionnement sur toit sûr.

L'onduleur flexgrid™ de SolPad Home est doté d'une véritable conception unique et intelligente qui est suffisamment modulable pour tenir compte des différents environnements de puissance existant dans le monde. L'onduleur flexgrid est conçu pour intégrer de façon continue le "micro-stockage solaire" solide intégré. Cette combinaison innovante permet à SolPad de fonctionner avec une efficacité de puissance électriquement optimisée.

L'onduleur flexgrid de SolPad peut automatiquement détecter quand il doit charger à partir du soleil ou à partir du réseau électrique local. Il s'ajuste aux jours nuageux ou pluvieux ainsi qu'à l'évolution des tarifs d'électricité locaux. SolPad Home commutera sur la puissance stockée dans les batteries pendant les heures de la journée les plus chères, puis il se commutera à nouveau sur la puissance du réseau lorsque les taux sont bas. L'onduleur flexgrid détectera également quand il y a une panne ou une coupure d'électricité et il se déconnectera du réseau de manière sûre. Une fois que SolPad est déconnecté du réseau, il formera automatiquement un micro-réseau solaire personnel qui continuera d'alimenter de l'électricité à des lumières et des appareils spécifiques.

Le système SolPad Home Connect™ est l'interface de distribution de puissance la plus innovante pour transférer la puissance de votre toit à votre maison. Connect est un système sans fil qui relie deux ou plusieurs panneaux SolPad Home sur votre toit. Il élimine complètement le besoin de tout câblage ou fils compliqués, cela simplifie l'installation et réduit considérablement les coûts et le temps d'installation.

SolPad Home combine des composants solaires et de maison intelligente qui ont traditionnellement toujours été achetés et installés séparément. Grâce à cette intégration et à l'élimination de pièces, l'approche de la conception des produits entièrement intégrés de SolPad réduit le coût total du stockage et de l'énergie solaire installés jusqu'à 50 % par rapport aux autres offres de produits existants.

"Les coûts accessoires techniques et de main-d'oeuvre sont les problèmes les plus difficiles à résoudre lorsqu'il faut intégrer le solaire et le stockage avec un logiciel. SolPad a réalisé un travail incroyable en termes d'invention de nouvelles technologies et d'emballage qui sont aisés pour le consommateur et l'installateur", a déclaré Barry Cinnamon, le PDG de Spice Solar et un installateur de l'industrie du solaire de longue date.

SolControl™ : L'énergie solaire ludique

SolPad Home établit un précédent de taille pour la maison intelligente durable avec sa plateforme de gestion énergétique de l'Internet des objets (IdO) dénommée SolControl™. SolControl est la seule solution matérielle et logicielle qui intègre la production d'énergie solaire et le stockage d'énergie avec la gestion automatisée de l'énergie. L'interface utilisateur (IU) engageante et interactive de SolControl sensibilise les propriétaires de quand et comment ils consomment de l'énergie. Elle intègre le contrôle des économies de coût dans une application de téléphone intelligent simple et facile à utiliser. SolControl permet également d'économiser l'électricité par l'apprentissage autonome d'habitudes d'utilisation et il fournit intuitivement des suggestions pour optimiser davantage la consommation d'énergie.

Une autre fonction qui n'avait jamais été réalisée auparavant, c'est que tout le monde peut, grâce à SolControl, gérer et contrôler la distribution et la livraison de leur énergie solaire à des appareils particuliers, des chambres spécifiques ou à l'ensemble de la maison.

SolControl offre une expérience personnalisée, amusante, immersive et unique et elle constitue un nouvel écosystème de produits évolutifs qui fonctionne avec les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs de bureau. Les utilisateurs peuvent désormais être connectés à leur électricité, à tout moment, partout dans le monde.

SolPad : Électricité personnelle partout dans le monde

SolPad est le dispositif de panneau solaire entièrement intégré IdO le plus fin, le plus léger et le plus puissant au monde. Il représente une avancée révolutionnaire dans l'énergie solaire personnelle. SolPad, en tant que dispositif autonome, s'intègre de façon transparente dans l'environnement électrique de votre maison, mais il peut également être utilisé en dehors de la maison pour des utilisations hors réseau récréatives ou humanitaires.

La conception de SolPad utilise un monocoque révolutionnaire qui comprend la production d'énergie solaire, le stockage d'énergie et de la communication en un seul produit entièrement intégré. SolPad dispose de deux prises universelles qui fournissent de la pure puissance de courant alternatif à onde sinusoïdale de qualité de réseau. Il comprend trois ports USB de recharge rapide qui fournissent une puissance de charge illimitée aux téléphones intelligents lors d'une exposition directe au soleil. Et si vous avez besoin plus de puissance de courant alternatif, vous pouvez ajouter plus de puissance : Une prise de courant standard CEI relie deux ou plusieurs panneaux. SolPad comprend la même technologie d'onduleur "flexgrid" qui est intégrée dans SolPad Home, l'augmentation de votre puissance de courant alternatif est aussi simple que de relier deux ou plusieurs panneaux.

L'intégration de SolPad dans votre maison est aussi facile que de brancher SolPad dans l'une des prises extérieures de votre maison. Une fois connecté, SolPad fournit de l'énergie solaire dans votre maison. SolPad fonctionne avec le matériel et le logiciel SolControl. Il vous permet de décider quels éléments spécifiques doivent être alimentés avec l'énergie solaire, une machine à café, la télévision ou certaines lumières par exemple. SolControl comprend également une technologie domotique intégrée pour une gestion de l'énergie domestique automatisée. Il vous donne un contrôle total sur votre énergie solaire et une manière élégante et efficace pour ajouter de l'énergie solaire à une maison, une maison urbaine ou un appartement.

L'IU de SolPad facile à utiliser est équipée d'une technologie sophistiquée ayant de nombreuses fonctions astucieuses visant à améliorer et personnaliser l'expérience de l'énergie. SolPad est un panneau solaire qui vous parle vraiment. SolPad, qui est amusant, engageant et utile, vous donne des informations pratiques, telles que la quantité de puissance que vous collectez et la quantité de puissance que vous utilisez, et il vous rappellera même que vous devez éteindre certaines choses. Une boussole numérique parlante vous guide pour le positionnement de SolPad afin de pouvoir collecter le maximum d'énergie solaire tout au long de la journée. Grâce à la technologie de reconnaissance de touche intégrée, toucher n'importe où sur SolPad est un moyen rapide pour obtenir des mises à jour sur votre consommation d'énergie personnelle.

Un des traits les plus révolutionnaires de SolPad est qu'il agit également comme un point d'accès Internet puissant. Les consommateurs peuvent avoir dorénavant l'électricité et le Web à un seul endroit. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les pays en développement où l'électricité et l'Internet ne sont pas facilement disponibles.

SolPad répond aux besoins énergétiques de toute situation de demande d'électricité, que ce soit pour les activités récréatives en plein air, une énergie de secours en cas d'urgence ou pour une petite maison, un appartement ou un condo. SolPad peut créer son propre micro-réseau solaire autonome et fournir de l'électricité aux VR, bateaux et chantiers de construction.

SolPad peut donner dans les pays en développement de l'électricité à ceux qui en ont besoin quand une infrastructure de réseau est inexistante. Il y a des milliards de personnes qui ne disposent pas de l'accès à la puissance de courant alternatif ou à Internet. SolPad autonomisera des personnes du monde entier et il laissera un impact positif et durable pour les générations futures dans les pays en développement.

SunCulture Solar est occupé à sélectionner ses partenaires de fabrication pour SolPad et SolPad Home et il commercialisera SolPad au cours de la seconde moitié de 2017. Le calendrier et les prix complets de sortie du produit seront disponibles quand les plans de fabrication seront finalisés.

