Tinder pour villes: une appli qui implique chacun dans le planning urbain

Vous n'êtes pas d'accord avec la future construction d'un immeuble gigantesque à côté de chez vous ? Ce serait tellement facile de pouvoir simplement swiper à gauche. Cela peut vous sembler futuriste, mais le "Tinder pour villes" a déjà été utilisé avec succès à Santa Monica en Californie.

Cityswipe est une application inspirée de Tinder qui présente différentes versions de leur quartier aux habitants. Ils peuvent swiper dans les options et répondre à des questions simples telles que "Voulez-vous plus de verdure ?", "Voulez-vous des bancs rouges ou bleus ?" ou "Quel rond-point préférez-vous ?". De cette façon, tout le monde peut contribuer à l'aménagement de sa ville et le processus devient transparent. (EK)

Source : The Guardian