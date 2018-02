Umicore va construire une usine de batteries rechargeables en Europe

Umicore va construire une usine de batteries rechargeables en Europe, a annoncé vendredi le CEO de la société Marc Grynberg lors de la présentation des résultats annuels. "Nous investissons 660 millions d'euros dans cette activité et pour la première fois, une partie de cet argent ira dans un site de production en Europe", a-t-il expliqué. Il n'est pas certain que cette usine, qui doit fonctionner à partir de 2020, s'installe en Belgique. "Nous n'écartons rien pour l'instant", a précisé M. Grynberg. La décision sera prise plus tard dans l'année.