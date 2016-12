Une nouvelle fédération professionnelle belge pour les grossistes en techniques sanitaires et de chauffage

La FESAH assurera la défense des intérêts généraux du secteur des grossistes en techniques sanitaires et de chauffage. Le secteur complet représente un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros.

La FESAH a été constituée sous l'égide de la fédération professionnelle F.E.E. (Fédération de l'Électricité et de l'Électronique) et peut dès lors s'appuyer sur l'expérience et les connaissances acquises au fil des ans par la F.E.E. au niveau de l'accompagnement et du soutien de plusieurs fédérations. La FESAH peut en outre faire appel au dynamisme de la FEST, qui bénéficie d'une expérience de plusieurs années sur le plan des problèmes et des défis auxquels sont confrontés les grossistes en techniques sanitaires et de chauffage dans plusieurs pays européens.