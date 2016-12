Uplace espère commencer à construire en 2017 pour ouvrir ses portes en 2019

Lors de son séminaire, Uplace a présenté les nouveaux aspects innovants de son projet et a proposé une visite virtuelle du complexe aux participants. Le projet ambitionne de réunir une multitudes de fonctions dans un même lieu, de "l'expérience shopping" jusqu'à l'hôtel, aux bureaux, à la salle de concert, aux cinémas et aux divertissements pour les familles et les enfants.

Plusieurs personnalités du monde des affaires ont appuyé ce concept. Peter Decuypere, le créateur de "I Love Techno", a évoqué le "Rock Uplace", "un festival quotidien où les visiteurs pourront bénéficier de nouvelles expériences et où, comme dans un festival de musique, ils pourront choisir quand et où, ils veulent manger, boire, et quelles expériences ils veulent vivre et partager". Actuellement, Uplace a obtenu son permis économique et environnemental. L'entreprise a également établi le plan de la structure du complexe. Selon la porte-parole de l'entreprise, Laura Van Waeyenberge, il ne manque que le permis de bâtir afin d'être totalement en règle.

"Dans le cadre de la récente enquête publique concernant le permis de construire, quatre avis négatifs ont été déposés, par les villes de Leuven et de Vilvorde et par les deux concurrents d'Uplace." Des procédures sont en cours devant le Conseil d'Etat visant l'autorisation environnementale de l'entreprise et le plan d'aménagement du territoire régional (GRUP). (Belga)