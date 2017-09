Bati-bw comble un vide

Ce nouveau salon dédié à la maison sera subdivisé en deux parties principales : les techniques et le confort de la maison d'une part, les aménagements extérieurs d'autre part. Car c'est bien connu, nos maisons deviennent de plus en plus petites mais entretemps le "vivre dehors" gagne en importance, comme si l'un cherchait à compenser l'autre. Organisé à l'initiative de la société It's so good, spécialisée en création d'événements, ce nouveau salon entend rassembler le savoir-faire local dans un lieu unique. Une aubaine à ne pas manquer par tous les brabançons qui ont à coeur la qualité de leur environnement de vie.

Il est toujours possible de s'inscrire comme exposant, rendez-vous pour cela sur le site du salon www.bati-bw.be.