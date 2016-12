Économisez des centaines d'euros par an grâce à un chauffe-eau avec pompe à chaleur

Le secret des chauffe-eau thermodynamiques est simple mais efficace : ils pompent la chaleur de l'air et l'utilisent pour chauffer l'eau. C'est pourquoi ils sont considérés comme un système d'énergie renouvelable et vous tirez donc votre épingle du jeu sur le plan écologique : un chauffe-eau thermodynamique émet jusqu'à deux fois moins de CO2 qu'un chauffe-eau au mazout ou au gaz.

Un chauffe-eau thermodynamique, quelque chose pour moi ?

Par rapport à plusieurs autres systèmes d'énergie renouvelable, l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique n'exige qu'un nombre restreint de vérifications dans votre maison. Donc aucun travail de couverture et de démolition n'est nécessaire ou presque, sauf peut-être pour les tuyaux relativement imposants. Ce genre de chauffe-eau occupe une place importante, car il possède un ballon d'eau chaude d'une capacité moyenne de 100 à 300 litres. Veillez donc à disposer de suffisamment de place pour le chauffe-eau, y compris en hauteur, et assurez-vous que le support peut en supporter le poids.

En ce qui concerne le prix de l'appareil, il vous en coûtera aujourd'hui environ 2 000 € à 3 000 €. Vous payez néanmoins des frais d'installation plus élevés par rapport à un chauffe-eau électrique traditionnel. Si nous prenons uniquement en compte le "surcoût" lié à l'achat et à l'installation par rapport au coût d'un chauffe-eau ordinaire, vous pouvez l'amortir en 5 à 8 ans grâce à votre facture d'électricité moins élevée. Dans le cas d'un amortissement sur 15 ans, un chauffe-eau thermodynamique vous permet en effet, grâce aux frais de consommation nettement moindres, d'économiser quelque 300 € par an en moyenne par rapport à un boiler électrique classique. Et ce, sans tenir compte des primes de la Région bruxelloise (1.400 €) et de la Région wallonne (400 €).

Quel chauffe-eau avec pompe à chaleur choisir ?

De par son excellent rendement, le chauffe-eau thermodynamique constitue un choix intéressant, surtout si on le compare à un boiler électrique classique. Si vous envisagez l'achat d'un tel chauffe-eau, veillez tout d'abord à déterminer avec précision le volume d'eau chaude dont vous avez besoin et comparez les différents modèles pour cette consommation auprès des fabricants. Il suffit en effet que la pompe à chaleur couvre votre propre consommation d'eau et celles des personnes vivant sous le même toit ; un chauffe-eau d'une trop grande capacité s'avérera moins avantageux.

Test-Achats a sélectionné pour vous les chauffe-eau avec pompe à chaleur les plus intéressants, offrant le meilleur rapport qualité-prix. Dans le cadre de l'achat groupé de Test-Achats, vous pouvez bien sûr également compter sur un placement professionnel et un suivi précis de votre installation.