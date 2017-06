Investir dans des panneaux solaires reste intéressant

Certains consommateurs optent pour l'énergie solaire afin de contribuer à un environnement plus propre, d'autres principalement pour réduire leurs factures d'énergie et se prémunir des futures hausses de prix de l'électricité.

Mais beaucoup voient l'investissement dans les panneaux solaires principalement comme une alternative d'investissement aux comptes d'épargne. C'est pourquoi la question de le rentabilité d'une installation solaire est une question récurrente.

La Wallonie accorde une prime à ceux qui investissent dans des panneaux solaires pendant cinq ans depuis 2014. Un tarif "prosumer" est annoncé nous attendons encore plus de détail concernant ce point.

Ce qui est certain à ce stade, c'est que le rendement de l'investissement dans des panneaux solaires reste positif. Pour un prix d'achat de 1500 € par kWc et une orientation optimale, le rendement peut atteindre plus de 5% sur 20 ans.

En ce qui concerne la Flandre une installation conserve un rendement positif malgré l'introduction du tarif "prosumer", grâce à la compensation du compteur qui tourne à l'envers et à la hausse des prix de l'électricité. Pour une installation avec un prix d'achat de 1500 € par kWc et une orientation optimale au sud, vous pouvez obtenir un rendement de 4% minimum en 20 ans.

Achat groupé

Contrairement à la Région flamande, la Région bruxelloise continue d'accorder des certificats verts pour donner un coup de pouce aux propriétaires de panneaux solaires. Grâce à ces certificats, le rendement de l'investissement peut atteindre les 5% en 20 ans pour une installation avec une orientation favorable au sud et avec un coût de 1500 € par kWc.

Test-Achats organise son troisième achat groupé de panneaux solaires à partir du 1er Juin. Pour l'occasion, Test-achats a négocié des prix compétitifs et une installation réalisée par des installateurs de qualité. Pour plus d'informations ou si vous souhaitez-vous inscrire? Rendez-vous sur le site

Saviez-vous que deux membres inscrits au groupement d'achats auront la chance de gagner leur installation d'une valeur de 6000 €? Pour cela, vous devez remplir trois questions lors de votre inscription de l'achat groupé. Bonne chance!