L'illusion du bon marché

Mais nos comportements de consommation génèrent aussi de nombreuses dettes, pas seulement financières mais aussi environnementales et sociales. Des dettes plus sournoises car non couchées sur papier, que nous léguerons - le plus souvent inconsciemment - aux générations futures. La boulimie de consommation dont notre société est atteinte nous pousse en effet à consommer de plus en plus de biens et services. Et comme notre budget n'est pas extensible, nous recherchons souvent l'économie à tout prix, soit en choisissant le produit ou le service le moins cher, soit en adoptant des comportements qui permettent de réaliser des économies personnelles à court terme. Mais ce faisant, nous éludons un nombre important de coûts cachés qui, tôt ou tard, devront être assumés par la collectivité. C'est ainsi par exemple que les billets d'avion low cost ne prennent pas en compte le coût de la dégradation accélérée des villes envahies par les millions d'amateurs de citytrips, ou que l'économie collaborative élude le problème des emplois perdus, entre autres, dans le secteur hôtelier.

De la même manière, l'énergie bon marché est perçue comme une aubaine qui permet de s'offrir un loisir supplémentaire ou d'augmenter son épargne. Mais nous sommes aussi conscients qu'une diminution de notre consommation peut ralentir le réchauffement climatique et permettre une reconversion énergétique durable. Un comportement responsable voudrait dès lors que les sommes économisées sur la facture énergétique soient systématiquement réinvesties dans une meilleure isolation de la maison ou dans le remplacement d'un appareil de chauffage ou d'éclairage énergivore. En évitant ces dépenses ou en les reportant sine die, nous augmentons dramatiquement la dette environnementale que nos enfants devront un jour prendre en charge.

Il est donc grand temps de revoir nos modes de consommation, notamment en acceptant de payer le juste prix, c'est-à-dire celui qui tient compte de la main-d'oeuvre, du recyclage du produit en fin de vie ou encore de la remise en état de l'environnement dégradé par ladite consommation. C'est tout simplement le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos enfants en cette fin d'année.

Eric Cloes