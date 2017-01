La Creg: 'La production d'énergies renouvelables a diminué en 2016'

En tout, les centrales de production ont injecté 21,6% d'électricité en plus qu'en 2015. Les centrales nucléaires ont produit 16,6 TWh (térawatt-heure) de plus qu'en 2015 (+67%). Les centrales au charbon ont perdu le plus de terrain en 2016 (-86%) et la part d'électricité produite par les centrales au gaz a, quant à elle, diminué de 2,2%.

Le volume de production des énergies éolienne et solaire a diminué de 0,5 TWh en l'an dernier. Une baisse surtout liée au dernier trimestre de l'année, selon la Creg. Sur l'année 2016, la production d'énergie solaire a reculé de 3,4% par rapport à 2015. Celle d'énergie éolienne a retrogradé de 8,3%.

La consommation électrique belge totale s'est élevée à 77,1 TWh (térawatt-heure), un niveau plus ou moins égal à celui de 2015 ou 2014. Les importations d'électricité en provenance de l'étranger ont baissé de deux-tiers à 6,5 TWh, dont la majorité a été importée en juillet ou pendant le dernier trimestre. La Creg explique la baisse des importations par l'augmentation de la production des centrales nucléaires.