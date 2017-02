Le nouvel enjeu des énergies renouvelables

Cette technique de stockage dans l'eau consiste à pomper de grandes quantités d'eau hors d'un réservoir en cas de surplus d'électricité, et à inverser le mouvement en le remplissant gratuitement au travers de turbines hydroélectriques lorsque la demande en électricité est en hausse. Elle offre notamment l'avantage de pouvoir stocker l'électricité pour une durée indéterminée.

Partager Quoi qu'en disent les grincheux, nous vivons une époque exaltante de grands chambardements. Il faudra juste encore que nos mentalités s'adaptent...

Le "smart grid" est une autre piste en développement. Il s'agit ici de connecter un nombre aussi important que possible de points de production et de points de consommation de sorte que l'équilibre entre l'offre et la demande puisse être atteint à chaque moment. Au niveau domestique, les lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge et autres boilers pourraient dès lors démarrer automatiquement de nuit, par grand vent, ou de jour, par fort ensoleillement.

Parallèlement à ces technologies, le stockage d'énergie dans des batteries devient aussi réalité. Des batteries de taille adaptée pourront ainsi être couplées aux éoliennes ou aux champs de panneaux photovoltaïques. Il sera possible, à court terme, de disposer chez soi de batteries capables de stocker pendant quelques jours l'électricité autoproduite et d'améliorer ainsi l'indépendance énergétique de nos logements.

Quoi qu'en disent les grincheux, nous vivons une époque exaltante de grands chambardements. Il faudra juste encore que nos mentalités s'adaptent...