Le projet d'éclairage intelligent de Wavre parmi les gagnants des Belfius Smart Awards

Belfius avait lancé il y a quelques mois un appel à projets à destination des pouvoirs locaux, des entreprises, des écoles et des institutions de soins. Au total, pas moins de 185 candidatures ont été envoyées, parmi lesquelles 50 ont été retenues en vue de la finale. Au terme des délibérations, les jurys ont désigné cinq lauréats. Le grand public a également pu voter pour son projet préféré.

La Ville de Wavre a ainsi été récompensée dans la catégorie "Smart Cities" de plus de 30.000 habitants pour son projet d'éclairage adaptatif installé dans le quartier résidentiel VillagExpo. Quelque 282 points lumieux Led y ont été disposés, avec comme particularité que leur puissance et leur flux peuvent être adaptés en fonction de l'heure ou du type d'usager. Cette installation, une première en Belgique, permet une économie d'énergie conséquente et diminue fortement la pollution lumineuse.

De son côté, le CPAS de Landen a été sacré dans la catégorie "Smart Cities" de moins de 30.000 habitants pour son projet de transformation de l'ancienne maison de repos "Oleyck" en un campus de logement et de soins innovant, durable et intégré pour les seniors.

Deux autres récompenses ont quant à elles été remises à des "Smart Companies". L'une est revenue à l'entreprise Orbix à Genk (< 10 mio de chiffre d'affaires) pour son projet d'économie circulaire dans le domaine des matériaux de construction et l'autre (> 10 mio de chiffre d'affaires) a été attribuée à l'intercommunale de collecte et de traitement de déchets Mirom à Roulers.

Pour sa part, la Haute Ecole Sint Lucas à Anvers a été distinguée pour son projet "Story Table" dans la catégorie Smart Care, à savoir la meilleure réalisation en matière de développement technologique, recherche, impact sociétal et innovation dans les domaines des soins de santé et de l'enseignement. Le projet récompensé entend combattre le stress, l'ennui et la solitude chez les enfants hospitalisés grâce à des applications intelligentes et des projections interactives.

Enfin, le prix du public a été remporté par des élèves de trois écoles secondaires de Wetteren qui ont, ensemble, imaginé et développé des solutions techniques intelligentes pour des enfants souffrant d'un handicap moteur.