Les énergies renouvelables vont croître plus vite que prévu d'ici 2021, prédit l'AIE

Les énergies renouvelables (solaire, éolien, etc.) vont se déployer plus vite que prévu dans le monde d'ici 2021, sous l'effet de politiques plus favorables et de la baisse de leurs coûts, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).